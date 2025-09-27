Haberler Yaşam Haberleri Hızını alamayan lüks otomobil park halindeki tırın altına girdi
Hızını alamayan lüks otomobil park halindeki tırın altına girdi

İstanbul Küçükçekmece’de hızını alamayan lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki bir tırın altına girdi. Kazada ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından aracından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 219 sokakta meydana geldi. Kuzey Engür yönetimindeki lüks otomobil hızını alamayınca kontrolden çıktı.

Ardından park halindeki tırın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ardından itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde ağır yaralanan sürücü Engür otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kuzey Engür, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Sokak, kazan nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yaralının ambulansa bindirilmesi ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hızını alamayan lüks otomobil park halindeki tırın altına girdi
