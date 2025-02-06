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Giriş Tarihi: 6.2.2025 19:04 Son Güncelleme: 6.2.2025 19:19

Hızını alamayan su tankeri tıp merkezine daldı

İstanbul Başakşehir'de su tankeri tıp merkezinin bulunduğu binaya çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada tankerin şoförü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hızını alamayan su tankeri tıp merkezine daldı

Kaza, Altınşehir Mahallesi Yan Yol Caddesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Su tankeri şoförü Selahattin E. Caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince yokuş aşağı kaymaya başladı. Bir süre kayan tanker, tıp merkezinin bulunduğu binanın altındaki iş yerine çarparak durabildi. Kaza sonrası şoför Selahattin E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken su tankerinde ve binada hasar oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla tanker bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayı gören görgü şahitleri kamyonun hızlı olduğunu virajdan dönemeyince iş yerinden içeri girdiğini söylediler.

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Hızını alamayan su tankeri tıp merkezine daldı
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