‘Hızır’ yalanıyla vurgun

Akıllara durgunluk veren bir olay Konya'da yaşandı. 3 şüpheli yolda durdurdukları İ.Ö'ye kendilerinin Hızır, Mehdi ve Turabi olduklarını, Allah rızası için yoksullara yardım ettiklerini ve vatandaşlara İslam'ı anlattıklarını söyledi. Bununla da yetinmeyen şüpheliler İ.Ö'yü etkilemek için daha önceden kurguladıkları tezgahı da keramet gibi gösterdi. Şüphelilerden biri vatandaş ile kurduğu diyalogdan sonra 'Sakın giderken arkana bakma' diyerek uyarıp, Hızır A.S.'a da atıfta bulunup tezgahın inandırıcılığını artırdı. İ.Ö'de şüphelilerin yanından ayrılacağı esnada şüpheliler daha önceden ayarladıkları ve suç ortakları olan sürücüyü yol üzerinde rastgele bir araçmış gibi durdurdu. Araç içerisindeki şüpheli, İ.Ö'ye 'Sen de artık bizim dergahımızdasın, lüks yaşantıdan uzak dur. Daha düşük modelde bir arabaya bin. Allah rızası için 40 kapıya yardım edeceğiz sen de para ver' diyerek telkinde bulundu.



DOLANDIRICALARA İNANIP ARABASINI BİLE SATMIŞ

Dolandırıcıların bu tezgahına inanan İ.Ö., ailesinden ve çevresinden borç para alıp dolandırıcılara verdi. Buda yetmezmiş gibi aracını satıp paranın bir kısmını yine onlara kaptırdı. Dolandırıcılara toplamda 180 bin TL para veren İ.Ö., dolandırıldığını anlayınca emniyete gitti. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede içerisinde 3 dolandırıcının kimliğini tespit etti. Daha öncede benzer suçlardan kayıtları olan Mazlum Demir, oğlu Ozan ve enişteleri Yunus Demir gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.