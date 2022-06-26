Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Furious 7 – Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Hızlı ve Öfkeli 7 bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Paul Walker'ın genç yaşta hayata veda etmesiyle serinin hayranları için daha dramatik bir hale bürünen yapım, Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir, oyuncuları kimler sorularıyla araştırılıyor. İşte Furious 7 – Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları, konusu ve yapım yılı hakkında merak edilenler…
HIZLI VE ÖFKELİ KONUSU
Hız, güzel arabalar, soygun, dostluk, ihanet ve sadakat temaları üzerine kurulmuş, fenomenleşen film serisinin son halkasında Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez beraber kamera karşına geçti.
Serinin son bölümünde Hızlı ve Öfkeli ekibi bu kez İngiltere'den gelen bir intikam planından habersizlerdir. Shaw kardeşi Owen'ın hesabını sormakta ve onu yaralayanların karşısına çıkmaktadır. Shaw kibin Toretto evini havaya uçurduktan sonra Dom yetkili bir devlet ajanından yardım ister. Böylece ekip bir kez daha harekete geçer. Bu kez ABD hükümeti için yaptırılan bir takip cihazını ele geçirmek zorundadırlar.
HIZLI VE ÖFKELİ OYUNCULARI
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Elsa Pataky ve Lucas Black'ten oluşan kemik kadronun korunduğu filmde ayrıca Jason Statham, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey, Nathalie Emmanuel ve Kurt Russell gibi yıldızlar da yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda sürpriz bir isim olarak Saw ve Insidious gibi ses getiren filmlere imza atan James Wan bulunuyor.