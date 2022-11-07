Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncu kadrosu

Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Seri ile özdeşleşen Paul Walker'ın olmadığı ikinci film olarak beyazperde ile buluşan yapım yeni serileri ile bekleniyor. Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var soruları filmin takipçileri tarafından gündemdeki yerini aldı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filmi nerede çekildi? İşte, yanıtlar…
HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir.
Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir.
HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI
Filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler yer alıyor.
HIZLI VE ÖFKELİ 8 NEREDE ÇEKİLDİ?
Ocak 2016'da Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı. Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı. Çekimler Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da devam etti.
Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te devam etti. Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere ayarlandı. Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta gerçekleşti.