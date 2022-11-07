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Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:21

Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncu kadrosu

Hızlı ve Öfkeli 8. Filmi ile ekranlara geliyor. Efsane seri aksiyon filmi severlerin listesinde ilk sıraları alıyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda F. Gray Gray oturuyor. Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ile araştırılıyor. Aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden oluşan oyuncu kadrosu dikkat çekerken hikayesi de izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, yanıtlar…

Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncu kadrosu

Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Seri ile özdeşleşen Paul Walker'ın olmadığı ikinci film olarak beyazperde ile buluşan yapım yeni serileri ile bekleniyor. Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var soruları filmin takipçileri tarafından gündemdeki yerini aldı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filmi nerede çekildi? İşte, yanıtlar…

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir.

Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 NEREDE ÇEKİLDİ?

Ocak 2016'da Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı. Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı. Çekimler Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da devam etti.

Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te devam etti. Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere ayarlandı. Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta gerçekleşti.

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Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncu kadrosu
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