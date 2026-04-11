HKÜ’de kariyer zirvesi

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençleri, velileri, eğitimcileri ve iş dünyasını aynı platformda buluşturan zirvenin açılışına; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, "Hasan Kalyoncu'yu ülkemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı rahmet ve minnetle anıyorum. Ortaya koyduğu eserleri titizlikle devam ettiren ve her geçen gün üzerine koyarak büyüten kıymetli aile bireylerine de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençler, kariyer yolculuğunuzda neyi hedeflerseniz hedefleyin; Türkiye'nin rolünü ve insanlarımızın sizlerden beklentilerini asla unutmayın. Elbette üniversite mezunu olmak, bir diplomaya sahip olmak önemlidir. Ancak günümüzde asıl belirleyici olan; eğitim süreci boyunca hangi yetkinlikleri kazandığınız ve hangi becerilere sahip olduğunuzdur. Üniversiteler ise bu noktada sizlere yalnızca bilgi aktaran değil; öğrenmeyi öğreten, sizi geleceğin dünyasına hazırlayan önemli merkezlerdir" dedi.

Gençlere yol gösteren bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, "Kariyer, yalnızca bir meslek seçimi değil; insanın kendini tanıma ve kendi hikâyesini yazma sürecidir. Bu nedenle 'hangi meslek' sorusunun ötesine geçerek 'ben kimim' sorusuna cevap aramanız büyük önem taşımaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi çatısı altında her sorunuz yanıt bulacak ve kariyer maceranızda bir adım öne geçeceksiniz. Bu önemli zirvenin, Kariyerküre Zirvesi'nin hayatınızın en güzel dönüm noktalarından biri olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli de konuşmasında gençlerin kendi potansiyellerini keşfederek güçlü yönlerine uygun mesleklerde ilerlemelerinin hem bireysel hem toplumsal değer yarattığını vurguladı. Ailelerin yönlendirici değil destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Değerli, gençlerin kendi seslerini dinleyerek özgün yollarını çizmelerinin önemine dikkat çekti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen vizyon konuşmaları, paneller ve atölyeler ile katılımcılar; nörobilimden yapay zekâya, astrofizikten girişimciliğe ve gençlik psikolojisine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluştu. Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Prof. Dr. Veysi İşler, Prof. Dr. Faruk Soydugan, Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir, Doç. Dr. Mehmet Dinç, Dr. Abdulkadir Özbek, Ercüment Büyükşener, Sait Gürsoy ve daha pek çok alanında uzman ismin katılımıyla gerçekleştirilen vizyon konuşmaları ve panellerde, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutan güncel ve çok boyutlu başlıklar ele alındı.

Kariyerküre Zirve 2026, gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve kariyer yolculuklarına daha bilinçli adımlarla ilerlemelerine katkı sunan güçlü bir buluşma noktası oldu. Zirve, gençlere "ne olmaları gerektiğini" söylemek yerine, kim olmak istediklerini keşfedebilecekleri bir alan sunarak katılımcılar üzerinde önemli bir farkındalık oluşturdu.