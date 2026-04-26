HMGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile HMGS/1 sonuç tarihi yayımlandı!

Hukuk dünyasında kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen adaylar için büyük gün geldi çattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1), Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde binlerce adayın katılımıyla düzenleniyor. Sınavda adaylara hukuk bilgisini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular yöneltilirken, sınavın süresi ve sonuç takvimi de netleşti.
2026-HMGS/1 oturumu için ÖSYM'nin belirlediği resmi başlangıç saati 10:15'tir. Ancak adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta "10:00 kuralı" olarak öne çıkıyor. Sınav binalarına girişler bu saatten itibaren kapatıldı ve sınav belirtildiği üzere 15 dakika sonra başladı.
Sınavın ardından adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilecek. 2026 yılı sınav takvimine göre HMGS/1 sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek.
Gelenekselleşen ÖSYM uygulamaları doğrultusunda, HMGS soruları ve cevap anahtarının sınav günü akşam saatlerinde veya ertesi gün yayımlanması öngörülüyor. Temel Soru Kitapçığı'nın %10'luk kısmının kamuoyuna açılması bekleniyor.