Haberler Yaşam Haberleri HMGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 2026 ÖSYM HMGS/1 soru kitapçığı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2026 13:16

2026-HMGS/1 sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte hukuk mezunlarının gözü kulağı ÖSYM duyurularına çevriliyor. Bugün gerçekleştirilen kritik sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlış sayılarını kontrol etmek için HMGS soruları ve cevapları yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları ve sonuç takvimine dair en güncel detaylar.

Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatlarına başlayabilmeleri için girmeleri zorunlu olan 2026-HMGS/1 oturumu bugün başarıyla tamamlandı. Sınavın hemen ardından binlerce aday, kendi performanslarını ölçmek adına soru kitapçıklarının erişime açılacağı saati beklemeye başladı. ÖSYM tarafından her sınav sonrası uygulanan geleneksel takvim doğrultusunda, temel soru kitapçığının ve yanıtların kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.

HMGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), genellikle sınavların tamamlanmasının ardından aynı gün veya takip eden ilk iş günü içerisinde soru kitapçıklarını erişime açmaktadır. Bugün düzenlenen 2026-HMGS/1 sınavı için de benzer bir prosedürün işletilmesi öngörülüyor.

Sınavın sona ermesiyle birlikte, Temel Soru Kitapçığı'nın %10'luk kısmının kamuoyuyla paylaşılması, tamamının ise adayların incelemesi için daha sonra Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sunulması bekleniyor.

HMGS/1 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE İLAN EDİLECEK?

Sınavın ardından heyecanlı bekleyiş sadece cevap anahtarıyla sınırlı değil. ÖSYM tarafından önceden duyurulan 2026 sınav takvimine göre, yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını bu tarihten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecekler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

