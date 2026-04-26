HMGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 2026 ÖSYM HMGS/1 soru kitapçığı sorgulama ekranı

Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatlarına başlayabilmeleri için girmeleri zorunlu olan 2026-HMGS/1 oturumu bugün başarıyla tamamlandı. Sınavın hemen ardından binlerce aday, kendi performanslarını ölçmek adına soru kitapçıklarının erişime açılacağı saati beklemeye başladı. ÖSYM tarafından her sınav sonrası uygulanan geleneksel takvim doğrultusunda, temel soru kitapçığının ve yanıtların kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), genellikle sınavların tamamlanmasının ardından aynı gün veya takip eden ilk iş günü içerisinde soru kitapçıklarını erişime açmaktadır. Bugün düzenlenen 2026-HMGS/1 sınavı için de benzer bir prosedürün işletilmesi öngörülüyor.
Sınavın ardından heyecanlı bekleyiş sadece cevap anahtarıyla sınırlı değil. ÖSYM tarafından önceden duyurulan 2026 sınav takvimine göre, yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını bu tarihten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecekler.