Haberler Yaşam Haberleri HMGS soruları ve cevap anahtarı yayında! 2026 ÖSYM HMGS/1 soru kitapçığı görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2026 14:23

HMGS soruları ve cevap anahtarı yayında! 2026 ÖSYM HMGS/1 soru kitapçığı görüntüleme ekranı

2026-HMGS/1 sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte hukuk mezunlarının gözü kulağı ÖSYM duyurularına çevriliyor. Bugün gerçekleştirilen kritik sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlış sayılarını kontrol etmek için HMGS soruları ve cevapları yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları ve sonuç takvimine dair en güncel detaylar.

HMGS soruları ve cevap anahtarı yayında! 2026 ÖSYM HMGS/1 soru kitapçığı görüntüleme ekranı
Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatlarına başlayabilmeleri için girmeleri zorunlu olan 2026-HMGS/1 oturumu bugün başarıyla tamamlandı. Sınavın hemen ardından binlerce aday, kendi performanslarını ölçmek adına soru kitapçıklarının erişime açılacağı saati beklemeye başladı. ÖSYM tarafından her sınav sonrası uygulanan geleneksel takvim doğrultusunda, temel soru kitapçığının ve yanıtların kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.

HMGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINDA!

26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2026-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

HMGS SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

HMGS/1 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE İLAN EDİLECEK?

Sınavın ardından heyecanlı bekleyiş sadece cevap anahtarıyla sınırlı değil. ÖSYM tarafından önceden duyurulan 2026 sınav takvimine göre, yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını bu tarihten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecekler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

HMGS soruları ve cevap anahtarı yayında! 2026 ÖSYM HMGS/1 soru kitapçığı görüntüleme ekranı
