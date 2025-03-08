Hobi olarak başladı devlet desteğiyle iş kadını oldu

Sanata ve doğaya duyduğu sevgiyi birleştiren Resim Öğretmenliği Bölümü'nden mezun Esra Büyükturan (36) 7 yıl önce terapi amacıyla evinde çiçek yetiştirmeye başladı. Zamanla bu tutkusunun bir işe dönüşebileceğini fark eden Büyükturan, araştırmaları sonrası KOSGEB'in Genç Girişimciler Programı'na katılarak aldığı destekle hayalini gerçeğe dönüştürdü. Resim eğitimi sayesinde estetik bakış açısını çiçek tasarımlarına yansıtan kadın girişimci, sıradan buketler yerine kişiye özel aranjmanlar hazırlıyor.

BİR HOBİYLE BAŞLAYAN GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ

Hobi olarak başladığı işine patron olarak devam eden ve kendi işini kurmak isteyen kadınlara cesaretli olmaları gerektiğini aktaran Büyükturan;

"Hobi olarak çiçek yetiştirmeye başladım daha sonra İçimdeki sanat ve doğa sevgisini bir araya getirmeye karar verdim. Çiçeklerin zarafetiyle sanatın estetiğini harmanlıyorum. Çiçekler ile birinin yüzünde gülümseme oluşturmak, sevdiği birine duygularını en zarif şekilde ifade etmesine yardımcı olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Kadın olarak ayakta durmanın zorlukları var ama biz güçlü varlıklarız. Devletimiz biz kadınlara büyük destek veriyor, yeter ki adım atmaktan korkmayalım. Sermayemiz yoksa bile inancımız olmalı. Kadın isterse her şeyi başarır. Hayallerinizi ertelemeyin, çünkü sevdiğiniz işi yaptığınızda aslında kendinizi buluyorsunuz" dedi.

Resim eğitimin yanında çiçekler üzerine de araştırmalar yapmaya devam eden genç girişimci kadın hem sanatıyla hem de cesaretiyle kadınlara ilham olmaya devam ediyor.