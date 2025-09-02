Haberler Yaşam Haberleri Hoçvan’da korkunç cinayet!
Ardahan‘ın Hoçvan bölgesinde 41 yaşındaki Erhan Gökdemir bıçaklanarak öldürüldü, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Hoçvan bölgesindeki Hacıali köyünde yaşayan 41 yaşındaki Erhan Gökdemir'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köy ve çevresinde arama yapan jandarma ve sağlık ekipleri, Beşiktaş ve Dağcı köyleri yol ayrımında Gökdemir'in cansız bedenine ulaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri bulunan Gökdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz