Holding patronuna kara para gözaltısı

Geçtiğimiz yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı hisse senedinde küçük yatırımcıyı hedef alan manipülatörlerle birlikte "piyasa dolandırıcılığı" yapmaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de arasında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al'a yönelik, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' suçları yöneltiliyor.

MAL VARLIKLARINI İNCELENİYOR

Savcılık soruşturması kapsamında dün İstanbul, Hatay ve Adana olmak üzere 3 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait adreslerde aramalar sürerken, dijital materyaller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin incelemeler devam ediyor.