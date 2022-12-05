Haberler Yaşam Haberleri Hollanda Lop Tavşanı Özellikleri ve Bakımı - Hollanda Lop Tavşanı Nasıl Bakılır, Neyle Beslenir ve Ne Kadar Yaşar?
Giriş Tarihi: 5.12.2022 16:34 Son Güncelleme: 5.12.2022 16:34

Hollanda Lop Tavşanı Özellikleri ve Bakımı - Hollanda Lop Tavşanı Nasıl Bakılır, Neyle Beslenir ve Ne Kadar Yaşar?

Hollanda Lop Tavşanı özellikleri, tavşan severlerin merak ettiği konulardan biridir. Hollanda Lop Tavşanı ne kadar büyür ve yaşar konusu da merak edilenler arasındadır. Çok sevilen bir hayvan türü olan Hollanda Lop Tavşanı, herkesin ilgisini çeken sevimli bir canlıdır. Evde bu hayvana bakmak isteyenler Hollanda Lop Tavşanı bakımı zor mu sorusuna cevap ararlar. Hollanda Lop Tavşanı evde bakılır mı sorusunun cevabını sizler için yazımızda derledik.

Hollanda Lop Tavşanı Özellikleri ve Bakımı - Hollanda Lop Tavşanı Nasıl Bakılır, Neyle Beslenir ve Ne Kadar Yaşar?

Hollanda Lop Tavşanı özellikleri denildiğinde akla gelenlerin başında yumuşak tüyler gelir. Melez bir ırk olan Hollanda Lop Tavşanı ne kadar büyür ve yaşar sorusu da merak edilenler arasındadır. Bu hayvanı evde beslemek isteyenler ya da üretimini yapmak isteyenler Hollanda Lop Tavşanı bakımı zor mu araştırmasını mutlaka yapmalıdır. Hollanda Lop Tavşanı evde bakılır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hollanda Lop Tavşanı Özellikleri

Hollanda Lop Tavşanı, 1960'lı yıllarda Netherland Dwarf ve French Lops tavşan türlerinin çiftleşmesi ile ortaya çıkmış bir türdür. Söz konusu canlının kulakları son derece uzun ve düşüktür. Tavşanın bu fiziki özelliği ona ayrıca bir sevimlilik katar.

Hollanda Lop Tavşanı, sevimli hali ile öne çıkan bir hayvandır. Ponpon kuyruğu ve yumuşak tüyleri, tavşanın çok sevimli olmasını sağlar. Birçok hayvan sever, bu tavşanın bir hamster türü olduğunu düşünür. Boyları kısa olan bu tavşanların ağırlıkları ise bir hayli fazladır. Bunun yanında Lop Tavşanları oyunculukları ile de bilinir.

Hollanda Lop Tavşanı Ne Kadar Büyür ve Yaşar?

Hollanda Lop Tavşanları yetişkin hale geldikten sonra 1-2 kg ağırlığa ulaşabilirler. Günlük ortalama su tüketimi 600-700 l kadardır. Söz konusu hayvanların cinsiyetleri 5. Aydan itibaren netleşir. Bakım şartlarına bağlı olan Hollanda Lop Tavşanları 10-12 yıl yaşayabilirler.

Hollanda Lop Tavşanı Bakımı Zor Mu?

Tüm tavşan bakımlarında olduğu gibi Hollanda Lop Tavşanlarının bakımında da en önemli husus tuvalet eğitimidir. Bu tavşanların tuvalet eğitiminde kedilere uygulanan taktik uygulanır. Bir kabın içine koyacağınız kum ve ot, tavşanın bu kabın içine tuvaletini yapmasını sağlayacaktır.

Hollanda Lop Tavşanının beslenmesinde dikkat edilecek çok kritik hususlar yoktur. Bu hayvanlar özellikle yeşillikten çok hoşlanırlar. Marul ya da çim halindeki otla beslenmeye bayılırlar. Günlük düzenli olarak alması gereken su miktarı, dikkate alınması gereken hususlar arasındadır.

Hollanda Lop Tavşanlarının sağlıklı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu tuvaletini incelemektir. Hayvanın çişinde çok ağır bir koku varsa ya da ishal olmuşsa, ciddi bir böbrek ve sindirim yolu hastalıkları söz konusu olabilir. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda süratle veteriner kontrolüne gidebilirsiniz.

Tavşanların beslenmesi her ne kadar kolay olsa da hijyen konusunda kediler kadar temiz değildirler. Kendini temizleme ve tuvalet konusunda hassasiyeti yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle evinizde zaman içerisinde kötü bir koku hissedebilirsiniz.

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Hollanda Lop Tavşanı Özellikleri ve Bakımı - Hollanda Lop Tavşanı Nasıl Bakılır, Neyle Beslenir ve Ne Kadar Yaşar?
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