Hollanda Vizesi Nasıl Alınır? Hollanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birçok ülkede olduğu gibi, Hollanda'ya da vize ile seyahat edebilmektedir. Bu sebeple, ziyaret için en önemli şey olan Hollanda vize başvurusu ve Hollanda turist vizesi için gerekenler, merak edilen tüm detayları ile araştırılmaktadır. Dilerseniz, derlediğimiz tüm cevapları birlikte öğrenelim...

HOLLANDA VİZESİ NASIL ALINIR?

Hollanda vizesi alabilmek için belli başlı kriterleri karşılamak gerekmektedir. Bu kriterler arasında; Hollanda vizesi almak için elzem olan temel şartları sağlayabilmek, gerekli olan bütün evrakları sağlayabilmek ve başvuruyu yapabilmek için yeteri kadar zaman olması. Ayrıca, Hollanda vizesi alabilmek için takip edilmesi gereken 4 adım bulunmaktadır;

Hollanda'ya gidiş sebebi açıklanmalıdır.

Gidiş sebebine uygun vize türü için gerekli olan başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Eğer son 5 seneye ait parmak izi bulunmuyor ise, yeniden parmak izi vermek için yetkili yerler ziyaret edilmektedir.

Hollanda vizesi için gerekli ve elzem olan tüm belgeler eksiksiz tamamlanmalıdır.

Bunların ardından, evraklar ya Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nin görevlendirdiği seyahat acenteleri yolu ile ya da bireysel şekilde vize başvurusunda bulunulmalıdır.

HOLLANDA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Hollanda vize başvurusu için ilk olarak, ikametin olduğu yere en yakın konumda bulunan Hollanda Konsolosluğu'nun yeri tespit edilmelidir. Sonra ise vize tipine göre gerekli olan tüm evraklar hazırlanmalı ve randevu alınmalıdır. Randevunun tam vaktinde ve zamanında evrak teslimi ile birlikte, biyometrik işlem yani parmak izi taraması da yapılmalıdır. 7 adımda Hollanda başvurusunu açıklamak gerekir ise;

Hollanda seyahatinin amacı ve nedeni belirlenmelidir.

Schengen Bölgesi'nde bulunan Hollanda için kaç kez giriş yapılacağı belirlenmelidir.

Başvuru için gerekli olan bütün evraklar ve dosyalar tamamlanmalıdır.

Başvuru formu doldurulmalıdır.

Schengen vizesi için gerekli olan randevular alınmalıdır.

İstenen başvuru ücreti ödenmelidir.

Vize başvurusu gönderilmelidir.

Merak edilen bir diğer soru ise Hollanda vize ücretinin ne kadar olduğudur. Güncel olarak konsolosluk tarafından belirlenmiş olan fiyata göre, Hollanda vize ücreti 170 euro'dur.