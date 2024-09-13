Hollanda’daki ‘Turkeye’ köyü Osmanlı’dan izler taşıyor

Hollanda'nın güneybatısında, Belçika sınırındaki Zeeland eyaletinde yer alan Sluis Belediyesi'ne bağlı Turkeye köyü, 400 yılı aşkın tarihi ve Türkiye ile Osmanlı döneminde başlayan derin bağlantısı dolayısıyla "Hollanda'daki Türkiye" olarak anılıyor.Turkeye, Oostburg'un da birleşmesiyle Sluis Belediyesi'ne bağlı olarak varlığını sürdürüyor. Köye giden anayolda "Türkiye yolu" manasına gelen "Turkeijeweg", otobüs durağında da "Türkiye" anlamına gelen "Turkije" tabelaları yer alıyor. Köyün girişindeki 16 numaralı evin çitlerinde Hollanda ve Türk bayraklarının olduğu levha asılı duruyor.