Horhor Camii ibadete açıldı

Van Kalesi'nin eteklerinde doğal su kaynakları ve asırlık ağaçların bulunduğu bölgede yer alan tarihi Horhor Camii, yıllar süren restorasyonun ardından cemaati ağırlamaya başladı. Kitabesi ve vakfiyesi bulunmadığından hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak mimari özellikleri dolayısıyla 18. yüzyıla tarihlendirilen Van Kalesi'nin eteklerindeki Horhor Camii, tarihiyle dikkati çekiyor. Bediüzzaman Said Nursi tarafından 1897-1907 ve 1912-1914 yıllarında ibadethane ve talebe yetiştirmek için kullanılan caminin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeniler tarafından yıkıldığı tarihi kaynaklarda yer alıyor. AA