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Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:00 Son Güncelleme: 18.10.2023 11:00

Horma Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Kastamonu Horma Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Horma Kanyonu, Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle bezenmiş gizli cennetlerinden biri olarak bilinir. Bu büyüleyici kanyon, Kastamonu şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer almaktadır ve keşfetmek isteyenler için Horma Kanyonu nerede ve nasıl gidilir merak konusu olabilir. Ayrıca, Horma Kanyonu giriş ücreti ne kadar, Müzekart geçiyor mu gibi pratik detayları öğrenmek, bu doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için önemlidir.

Horma Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Kastamonu Horma Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Horma Kanyonu'na yapılan yürüyüşler, doğa severlerin merakını cezbetmektedir çünkü kanyonun içindeki yürüyüş rotası, doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar. Horma Kanyonu'ndaki yürüyüş yolunun uzunluğunu öğrenmek isteyenler "Horma Kanyonu yürüyüş yolu kaç km?" sorusunun cevabını araştırırlar. İster kısa bir yürüyüş isterseniz de daha uzun ve macera arıyorsanız, bu kanyon size unutulmaz anılar sunacak.

Horma Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Horma Kanyonu, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Kastamonu ilinde bulunan etkileyici bir doğal oluşumdur. Bu büyüleyici kanyon, doğa severler ve macera arayanlar için keşfedilmesi gereken bir güzellik olarak öne çıkar. İşte Horma Kanyonu'nun konumu, nasıl gidilebileceği ve bu muhteşem doğa harikasının çekiciliği hakkında daha fazla bilgi:

Kastamonu'dan Horma Kanyonu'na gitmek oldukça kolay ve keyifli bir yolculuk olabilir. İşte Kastamonu şehir merkezinden Horma Kanyonu'na nasıl gidilebileceğine dair temel bilgiler:

  1. Özel Araçla: Kastamonu şehir merkezinden Horma Kanyonu'na gitmenin en yaygın yöntemlerinden biri, özel bir araç kiralamaktır. Şehir merkezinden kanyona giden yol tabelaları ile işaretlenmiştir. Kastamonu'dan çıktıktan sonra bu işaretleri takip ederek kanyona rahatça ulaşabilirsiniz. Kastamonu şehir merkezinden kanyona yaklaşık 30 kilometrelik bir yolculuk sizi bekliyor.
  2. Toplu Taşıma: Kastamonu'dan Horma Kanyonu'na toplu taşıma seçenekleri de mevcuttur. Şehir merkezinden bir minibüs veya otobüsle kanyona gitmek mümkündür. Bu nedenle, Kastamonu Otogarı veya uygun bir duraktan kanyona giden otobüslerin hareket saatleri ve güzergahları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Şehir dışından Horma Kanyonu'na ulaşmak için birkaç farklı seçeneğiniz bulunmaktadır. İşte şehir dışından nasıl gelinir konusunda bazı önemli bilgiler:

  1. Hava Yoluyla: Kastamonu'ya en yakın havalimanı, Kastamonu Havalimanı'dır. Şehir dışından geliyorsanız, bu havalimanına uçuş rezervasyonu yapabilirsiniz. Kastamonu Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için taksi veya araç kiralama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ardından, şehir merkezinden yukarıda bahsedilen yolları takip ederek Horma Kanyonu'na ulaşabilirsiniz.
  2. Otobüsle: Türkiye'nin farklı şehirlerinden Kastamonu'ya otobüs seferleri düzenlenmektedir. Şehir dışından Kastamonu'ya otobüsle gelerek, Kastamonu şehir merkezine varabilirsiniz. Şehir merkezinden Horma Kanyonu'na ulaşım için araç kiralama veya yerel toplu taşıma seçeneklerini kullanabilirsiniz.
  3. Trenle: Eğer trenle seyahat ediyorsanız, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Bartın Tren İstasyonu veya Zonguldak Tren İstasyonu gibi istasyonlara ulaşabilirsiniz. Ardından, Kastamonu'ya ulaşmak için otobüs veya özel araç kullanabilirsiniz.

Kastamonu Horma Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Kastamonu'da bulunan doğal güzelliklerin başında gelen Horma Kanyonu, ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Bu muazzam kanyonun kapısından içeri adım attığınızda, bu doğa harikasını keşfetmenin tadını çıkarabilir ve nefes kesen manzaraları hayranlıkla izleyebilirsiniz. Ancak, kanyona giriş yaparken dikkate almanız gereken bazı pratik bilgiler bulunmaktadır.

Horma Kanyonu'na giriş ücreti, 2023 yılı itibarıyla yetişkinler için 16 TL ve öğrenciler için 8 TL olarak belirlenmiştir. Müzekart sahipleri için ise bazen özel indirimler veya ücretsiz giriş fırsatları olabilir. Ancak bu konudaki güncel bilgilere ulaşmak için ziyaret etmeden önce yerel yetkililerden veya resmi internet sitelerinden bilgi almanız önemlidir. Eğer Müzekart sahibiyseniz, bu kartın Horma Kanyonu ziyaretiniz sırasında size sunabileceği avantajları öğrenmek, bütçenize katkıda bulunabilir.

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Horma Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Kastamonu Horma Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
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