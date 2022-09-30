Horon Nasıl Oynanır? Yazılı Anlatım İle Düz, 3 Ayak, Kız, Erkek, Karadeniz Horonu Nasıl Tepilir?

Düz horon nasıl oynanır diye düşünen pek çok insan vardır. Yemekleri ve eşsiz doğası ile meşhur Karadeniz'in yöresel oyunudur. Karadeniz horonu nasıl oynanır, insanların cevabını merak ettiği bir sorudur. Tüm Türkiye'de çok sevilerek oynanır. Yüksek enerjili bir halk oyunu olması nedeniyle, düğünlerde, sünnet düğünlerinde, kına gecelerinde ve diğer etkinliklerde sıkça oynanır. Bu yüzden, üç ayak horonu nasıl oynanır diye merak edenler vardır. İşte horon ile ilgili detaylar…

Horon Nasıl Oynanır?

Karadeniz yöresine ait olan horon, özel günlerde en çok oynanan halk oyunlarından biridir. Genellikle kemençe eşliğinde, düğün ve nişan törenlerinde, kına gecelerinde, sünnet düğünlerinde, mekan açılışlarında, festivallerde vb. birçok organizasyonda horon ekibi bulunur ve insanlar bu coşkulu oyuna dahil olur. Horonda kendini tekrar eden birkaç hareket vardır. Bunları doğru bir biçimde öğrenmek büyük ölçüde kolaylık sağlar.

Horonda her hareket 3 kere tekrarlanır. Oyun sağ ayakla başlar ve ayaklar her defasında üst üste 3 defa sert bir şekilde yere iner. Ayaklar arasındaki mesafeyi iyi ayarlamak, kolay dönüş yapmak açısından önemlidir. Kollar ise ön tarafa doğru uzatılmalı ve havaya kaldırılmalıdır. Eller, bir şeyi tutarmışcasına aşağıya doğru bakmalıdır.

Kollar ve eller senkronize bir biçimde titretilmelidir. Bir aşağı, bir yukarı şekilde indirip kaldırılmalıdır. Horonda dizlere büyük iş düşer. Hafifçe eğilip kalkmak oyunun olmazsa olmazıdır. Bu yüzden, ayaklar yere sağlam basmalıdır. Horonda, omuzlar, eller, kollar, dizler ve ayaklar baştan aşağı hareket ve titreme halindedir. Her şeyden önemlisi vücudun bütün uzuvları, müziğin ritmine uygun biçimde hareket ettirilmelidir.

Horon Nasıl Öğrenilir?

Horonu seven, ancak oynamayı bilmeyenler için dijital ortamda çok sayıda video içeriği vardır. Bu videoları izlemek ve hareketleri denemeye çalışmak daha faydalı sonuç almayı sağlar. Halk oyunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz birçok kurs bulunur. Yöresel müziklerin ve dansların tutkunu olanlar, horon ve daha fazlasını bu kurslar aracılığıyla öğrenebilir. 3 ayak, kadın ve erkek karışık bir şekilde oynanan her türlü horonu bu sayede öğrenmek mümkündür.