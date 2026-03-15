Hortum bağlanmış arabada ceset bulundu

Giriş Tarihi: 15.03.2026

SENA UYANER
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kurtboğazı Barajı mevkisinde dün park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 55 yaşındaki İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, çalışır durumdaki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun araç içerisine uzatıldığı tespit edildi. İ.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

