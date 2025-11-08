Hortum seraları vurdu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çopurlu ve Çubukkoyağı mahallelerinde çıkan hortumda birçok seranın naylon örtüleri uçtu, metal konstrüksiyonları yerinden söküldü. Bölge sakinleri, hortumun seraları bir anda yerle bir ettiğini belirterek, "Birkaç dakika sürdü ama bütün emeğimiz gitti" ifadelerini kullandı. Hortum nedeniyle özellikle muz ve sebze seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, üreticiler sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başladı. Bozyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaparak zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.Antalya'da da etkili olan hortum ve sağanak merkez olmak üzere Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Serik, Manavgat, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Demre'de etkili olan hortumda onlarca sera zarar gördü. Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde ise denizde 30 metrelik bir alanda etkili olan hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.Antalya kent merkezinden etkili sağanak nedeniyle bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Yağmur nedeniyle kent genelinde ana arterlerde Gazi, Dumlupınar ve 100. Yıl bulvarlarında trafik kilitlendi. Vatandaşlar trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar çekici ile kaldırıldı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.