Hoş geldin Defne

İzmir'de yaşayan Öznur-Murat Işıkdere çiftinin 9 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın ardından dünyaya gelen kızları Defne'ye 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Başlatılan yardım kampanyası sayesinde Dubai'ye giden küçük kız sağlığına kavuştu. Durumu iyiye giden Defne, bu yıl Sıdıka Abdülgani Güngör İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Her sabah annesi ve babası tarafından okul bahçesine kadar getirilen Defne'yi arkadaşları karşılıyor. Sınıfa kadar arkadaşlarının desteği ile gelen Defne "Okulda harfleri öğreniyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Okula gidip, gelirken arkadaşlarım tekerlekli sandalyemi sürüyor. Okula başladığım için çok mutluyum" dedi. Defne'nin öğretmeni Ece Nur Küçükdoğan ise "Defne, akademik başarısının yanında arkadaşlık ilişkileri çok güçlü bir öğrencim. Yardımseverliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda verilen sorumlulukları yerine getiren, sorumluluk bilinci gelişmiş bir öğrenci. Onun yolculuğunda yanında bulunduğum için çok mutluyum" dedi.