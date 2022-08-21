Haberler Yaşam Haberleri House of the Dragon ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman? House of the Dragon oyuncuları kim, konusu ne, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 21.8.2022 14:23

House of the Dragon ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman? House of the Dragon oyuncuları kim, konusu ne, uyarlama mı?

House of the Dragon ne zaman çıkacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Game of Thrones’un tatsız bitişi sonrası HBO, Game of Thrones dünyasındaki diğer hikayeleri ekranlara getirip izleyicilerin ağzındaki kötü tadı silmek istiyor. House of the dragon 1. bölüm ne zaman çıkacak sorusu vatandaşlar tarafından soyuluyor. House of the Dragon konusu, Game of Thrones’tan farklı. Peki, House of the Dragon ne zaman çıkacak? İşte House of the Dragon oyuncuları ve diğer detaylar!

House of the Dragon ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman? House of the Dragon oyuncuları kim, konusu ne, uyarlama mı?

House of the Dragon ne zaman çıkacak sorusu yabancı dizi seven insanlar tarafından sıklıkla soruluyor. Game of Thrones'un öncesini anlatacak olan dizi için House of the Dragon konusu ve oyuncuları merak ediliyor. House of the Dragon oyuncuları özellikle en çok aratılan konular arasında. Peki, House of the Dragon ne zaman çıkacak? House of the Dragon ilk bölüm ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU

Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Savannah Steyn, Emily Carey, Sonoya Mizuno

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Game of Thrones'un yan dizisi olan House of the Dragon ilk bölümüyle bu hafta ekranlara geliyor. 21 Ağustos gecesi 22 Ağustos sabahı House of the Dragon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.

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House of the Dragon ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman? House of the Dragon oyuncuları kim, konusu ne, uyarlama mı?
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