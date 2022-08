House of the Dragon ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman? House of the Dragon oyuncuları kim, konusu ne, uyarlama mı?

House of the Dragon ne zaman çıkacak sorusu yabancı dizi seven insanlar tarafından sıklıkla soruluyor. Game of Thrones'un öncesini anlatacak olan dizi için House of the Dragon konusu ve oyuncuları merak ediliyor. House of the Dragon oyuncuları özellikle en çok aratılan konular arasında. Peki, House of the Dragon ne zaman çıkacak? House of the Dragon ilk bölüm ne zaman çıkacak? İşte detaylar!