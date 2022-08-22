Haberler Yaşam Haberleri House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 16:35

House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?

Yayın hayatına yeni başlayacak House of the Dragon izleyiciyle buluşacak. House of the Dragon, Game of Thrones'dan önceki dönemleri konu alan dizi Targaryen hanedanlığı içindeki taht mücadelesini anlatıyor. İzleyecek olanlar House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda sorusuna yanıt aranıyor. İşte House of the Dragon dizisi hakkında bilgiler…

House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?

Olivia Cooke, Paddy Considine başrolünü paylaştığı House of the Dragon izleyiciyle buluşacak. House of the Dragon dizisi HBO Max'de izleyiciyle buluşacak. Peki House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda? İşte House of the Dragon hakkında bilgiler…

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

House Of The Dragon 21 Ağustos gecesi 22 Ağustos sabahı yayımlanacak.

HOUSE OF THE DRAGON'DA KİMLER OYNUYOR?

Dizinin oyuncu kadrosunda; Paddy Considine, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel yer alıyor.

HOUSE OF THE DRAGON'UN KONUSU NEDİR?

House of the Dragon dizisi George R. R. Martin'in Ateş ve Kan (Fire and Blood) romanından uyarlandı. Dizide Targaryen ailesi merkeze alınarak Aegon the Conqueror'ın (Fatih Aegon) Westeros'a gelişi, Targaryen hanedanı içinde patlak veren ve onları parçalayan iç savaş ekranlara yansıyacak.

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House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?
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