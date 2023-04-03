Haberler Yaşam Haberleri Hrant Dink ailesinin avukatlarından Bakırcıoğlu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:28 Son Güncelleme: 3.4.2023 10:36

Hrant Dink ailesinin avukatlarından Bakırcıoğlu hayatını kaybetti

Hrant Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, 50 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bakırcıoğlu'nun cenaze töreni yarın gerçekleştirilecek.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Hrant Dink ailesinin avukatlarından Bakırcıoğlu hayatını kaybetti

Hrant Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, bir süredir boğuştuğu akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. 18 Mayıs 1973'de Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen Bakırcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlığa başladı. Bakırcıoğlu, 17 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'deki gazete binası önünde suikaste uğrayan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davasının avukatlarından biriydi.

Hakan Bakırcıoğlu için Salı günü 14.00'de Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde tören düzenlenecek.

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Hrant Dink ailesinin avukatlarından Bakırcıoğlu hayatını kaybetti
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