HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu’nun acı günü: Eşi Çiğdem Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir Lösemi ile mücadele eden Çiğdem Aydoğdu'nun tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde sürüyordu. Daha önce uygulanan tedaviyle hastalığı atlatan Aydoğdu'nun rahatsızlığı bir süre sonra yeniden nüksetti. Yoğun tedavi sürecine alınan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

SUŞEHRİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Vefat haberi başta yargı camiası olmak üzere kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Çiğdem Aydoğdu'nun cenazesi cenaze namazı için memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Balhatun Camii'ne getirildi. HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, burada oğulları Erkan ve Mustafa Eren Aydoğdu ile taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Bulut, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyesi Numan Kılıç, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Üyesi Hasan Yılmaz, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSK üyeleri, Cengiz Aydemir, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Çetin Arslan, ile belediye başkanları, hakimler ver, savcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınana cenaze namazının ardından Çiğdem Aydoğdu'nun naaşı Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Acı haberin ardından Akın Gürlek taziye mesajı yayımladı. Gürlek mesajında, HSK İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu'nun eşinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet; Aydoğdu ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi. Gürlek mesajında ayrıca, "Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin" ifadelerine yer verdi.