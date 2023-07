HSK Genel Sekreteri Atila Öztürk’e duygusal veda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından HSK Genel Sekreteri olarak atanan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atila Öztürk için Bakırköy Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Atrium alanında düzenlenen törene Başsavcı Hüseyin Gümüş, Başsavcıvekilleri, Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Cem Karaca, hakimler, savcılar ve adli personel katıldı.

Törende Başsavcı Hüseyin Gümüş ve HSK Genel Sekreteri olarak atanan Atila Öztürk konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Başsavcı Hüseyin Gümüş, Atilla Öztürk'e çiçek ve plaket verdi. Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Cem Karaca ise Öztürk'e kalem hediye ederek veda etti. Hediye takdimlerinin ardından Atila Öztürk, Başsavcı Hüseyin Gümüş, Başsavcıvekilleri, Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Cem Karaca, hâkimler ve savcılar eşliğinde Bakırköy Adliyesi'nden ayrıldı.

"SİZİ TARAFSIZ YÖNETİM ANLAYIŞINIZ İLE HATIRLAYACAĞIZ"

Atrium alanındaki uğurlama töreninde konuşan Başsavcı Hüseyin Gümüş, Öztürk'e yeni görevinde başarılar dileyerek şöyle konuştu: "Bir veda konuşması yapmak her zaman zordur. Çünkü her veda biraz zamansızdır. Sayın Başkanım adliyemizden ve aramızdan ayrıldığınız için üzgünüz. Ama her veda yeni bir başlangıçtır. Bizler hüzünlüyüz. Ama aynı zamanda sevinçli ve gururluyuz. Çünkü sizi tüm yargı camiasına hizmet etme imkanı olan daha yüksek bir görev ve makama uğurluyoruz. Adliyemizde gösterdiğiniz gayret ve başarınızın bundan sonra HSK genel sekreteri olarak devam etmesini temenni ediyoruz. Bir Atasözü gibi hepimizin bildiği bir şiir vardır divan şairi Baki şöyle der bu şiirde: Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş"

Görevler ünvanlar makamlar gelip geçicidir. Zamanla biter. Önemli olan, kalıcı olan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bu da yapılan hizmetlerle, bırakılan eserlerle mümkündür. Adliyemizdeki görev süreniz boyunca sizi çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz, adil ve tarafsız yönetim anlayışınız ile hatırlayacağız. Hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiğiniz çabalarınız ve gayretleriniz ile hatırlayacağız. Sayın Genel Sekreterim, tüm yargı mensubu meslektaşlarım ve her kademedeki personelimiz adına size üstlenmiş olduğunuz yeni görevinizde başarılarınızın artarak devam etmesini diler saygılarımı sunarım"

"ÇALIŞTIĞIM EN HUZURLU ADLİYE OLDU"

Törendeki konuşması sırasında gözyaşlarına da hakim olamayan HSK Genel Sekreteri Atila Öztürk de, herkese teşekkür ederek, "Bakırköy Adliyesi'nde 5 yılım doldu. Şimdiye kadar 5 yıldan fazla hiçbir adliyede çalışmadım. Her veda zor ama bazen gitmek gerekir. Kapım her zaman açıktı. 'Görüşemedim' diyen hiçbir personelimiz yoktur diye düşünüyorum. Çok huzurlu ve mutlu şekilde çalıştım. Bu adliye çalıştığım en huzurlu adliye oldu" dedi.