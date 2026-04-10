HSK müfettişini bıçakla yaralayan Çingay’ın davasında mütalaa açıklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla kadar ve 'silahla tehdit' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava mütalaa açıklandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çingay ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celsede sanık Berat Çingay'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun dosyaya ulaştığını belirterek, duruşmada tanık dinleneceğini açıkladı.

"SİGARA İÇTİĞİMİZ SIRADA ÇİNGAY'IN YANINDAN GEÇEN BİR KİŞİ KÜFÜR ETTİ"

Tanık H.K., HSK yemekhanesinde muhasebe biriminde görev yaptığını, öğle arasında sigara içmek için dışarı çıktıklarını ve o sırada yanlarından geçen bir kişinin sanık Çingay'a sinkaflı ifadeler kullandığını duyduğunu beyan etti. Çingay'ın hızlı şekilde içeri yöneldiğini aktaran H.K., "Müdürümüzün yanına gittiğini düşündüm. Kısa süre sonra bağrışmalar yükseldi, olayın o esnada gerçekleştiğini anladım. Ancak olaya doğrudan tanıklık etmedim" dedi.

Tanık beyanının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için söz verilen Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Berat Çingay'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL DİYE SAVUNMA YAPTI

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Çingay ise Adli Tıp raporu ile tanık beyanlarında yer alan aleyhe hususları kabul etmediğini, önceki tanık ifadelerine müdahale edildiğini ileri sürdü. Çingay savunmasında, "Tasarlayarak suç işleyen kişi önceden yer tespiti yapar. Yüksek güvenlikli HSK binasında böyle bir eylemi planladığım iddiası gerçekçi değil. Bana yönelik küfür sonrası olay gelişti. Akıl sağlığım yerinde değil. Yaklaşık 1,5 yıldır tutukluyum. Savunmamı hazırlamak için süre ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanık müdafii, tanık beyanının savunmalarını teyit ettiğini ileri sürerek, müvekkilinin akıl hastası olduğunu savundu. Adli Tıp Kurumu raporunda çelişkiler bulunduğunu iddia eden müdafi, üst kuruldan yeni bir rapor alınması gerektiğini belirtti. Müdafi ayrıca, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Müşteki vekili ise karşı tarafın yargılamayı uzatma amacı taşıdığını öne sürerek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, tarafların ek süre taleplerinin kabulüne karar verdi. Duruşma 19 Haziran'a ertelendi.