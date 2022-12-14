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Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:14 Son Güncelleme: 14.12.2022 17:24

HSK Teftiş Kurulu Başkanı belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Gülaç oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK Teftiş Kurulu Başkanı belli oldu

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda HSK Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısını belirledi.

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan'ın Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle boşta bulunan HSK Teftiş Kurulu Başkanının belirlenmesi amacıyla HSK Genel Kurulu bugün toplandı. Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yapılan seçimde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na HSK'da başmüfettiş olarak görev yapan Osman Nuri Yiğit getirildi.

Diğer yandan HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Tüfenkçi'nin Danıştay üyesi olmasıyla boşta bulunan HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Murat Gülaç getirildi.

HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Koç, mesajında, "Hakimler Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Osman Nuri Yiğit ile HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Murat Gülaç'ı tebrik eder yeni görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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HSK Teftiş Kurulu Başkanı belli oldu
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