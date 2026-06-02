HSK’dan Adana’da rüşvet iddialarıyla ilgili tedbir kararı: Hâkim görevden uzaklaştırıldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adana'da görev yapan hâkim Mustafa Ece hakkında yürütülen inceleme kapsamında önemli bir karara imza attı. HSK 2. Dairesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/689 sayılı kararıyla Mustafa Ece'nin tedbiren üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararın gerekçesinde, bazı avukatlar ve bir aracı kişi üzerinden maddi menfaat karşılığında tahliye ve serbest bırakma kararları verildiği yönündeki iddialar yer aldı.

HSK KARARI GEÇEN AY ALINDI

Son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme gelen dosyaya ilişkin HSK'nın tedbir kararının yeni olmadığı, 21 Mayıs 2026 tarihinde alındığı ortaya çıktı. Kurulun, iddiaların yargı teşkilatına etkisi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla tedbir uyguladığı öğrenildi.

İDDİALARDA ORGANİZE SUÇ DOSYALARI DA YER ALDI

HSK kararında yer alan iddialara göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda"Baygaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin soruşturmalarda tutuklanan bazı şüphelilerin maddi menfaat karşılığında tahliye edildiği öne sürüldü. Kararda ayrıca silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma, görevi yaptırmamak için direnme ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda da benzer şekilde şaibeli tahliye ve serbest bırakma kararları verildiği yönündeki iddialara yer verildi.

2023 YILINDAKİ TAHLİYELER YENİ OLAY GİBİ SUNULDU

Dosyaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılardan biri ise kamuoyunda gündeme getirilen bazı tahliye işlemlerinin yeni değil, 2023 yılına ait olması oldu. Bu nedenle olayın, yeni gerçekleşmiş bir tahliye operasyonu gibi değerlendirilmesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor. HSK'nın kararı, iddiaların doğruluğuna ilişkin nihai hüküm anlamına gelmezken, yürütülen disiplin ve adli süreçlerin sonucunda dosyanın netlik kazanacağı ifade ediliyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Görevden uzaklaştırma kararının ardından hem disiplin hem de adli soruşturma süreçlerinin sürdüğü öğrenildi. HSK ve ilgili yargı birimlerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör