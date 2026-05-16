HSK’dan iki savcıya meslekten ihraç

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Samandağ
Cumhuriyet Savcısı iken görevden uzaklaştırılan Mustafa Avcı ile daha sonra geçici yetkiyle Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı'na görevlendirilen Hüseyin Seyirci hakkında yürütülen incelemede son noktayı koydu. Kurul mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte hareket ettiği gerekçesiyle iki savcı hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. SABAH soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara ulaştı. Samandağ savcıları Mustafa Avcı ve Hüseyin Seyirci'nin 20 Kasım 2024 tarihinde Samandağ'daki "Göksel Restaurant 2024" isimli işletmede, çeşitli soruşturmalarda şüpheli sıfatıyla yer alan Mehmet Banadura, Çetin Asri ve Hüsamettin Karataş'ın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişiyle birlikte yemek yiyip alkol aldığı ve toplu fotoğraf çekildiği ortaya çıktı. Samandağ Savcısı Mustafa Avcı'nın bazı soruşturma dosyalarının uzun süre işlemsiz bıraktığı tespit edildi. Öte yandan Savcı Hüseyin Seyirci'nin resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheli olan Çetin Asri'ye ilişkin soruşturma dosyasında uzun süre hiçbir işlem yapmadığı da ortaya çıktı.