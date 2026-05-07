Haberler Yaşam Haberleri HSK’dan yeni yargı çevresi kararı: Malatya BAM’ın yetki alanı belirlendi
Giriş Tarihi: 7.05.2026 10:01

HSK’dan yeni yargı çevresi kararı: Malatya BAM’ın yetki alanı belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 1 Eylül’de faaliyete başlaması planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi’nin yargı çevresine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli’nin yeni bölge adliye mahkemesine bağlanması kararlaştırılırken, Çerkeş ilçesinin de yargı çevresinde değişikliğe gidildi. Düzenlemenin, bölgesel yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve ulaşım imkanlarının dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
HSK’dan yeni yargı çevresi kararı: Malatya BAM’ın yetki alanı belirlendi
  • ABONE OL

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçirilmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresi netleşti. Yeni düzenleme kapsamında çeşitli bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarında değişikliğe gidildi.

MALATYA BAM'A DÖRT İL BAĞLANDI

Karara göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinde bulunan Adıyaman ve Malatya ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresindeki Elazığ ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne bağlı Tunceli, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresine dahil edildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Malatya merkezli yeni bölge adliye mahkemesinin, çevre illerdeki yargı hizmetlerinde etkinlik sağlaması hedefleniyor.

ÇERKEŞ İLÇESİ ÇANKIRI'YA BAĞLANDI

HSK kararında ayrıca Çankırı ve Karabük illerini ilgilendiren yargı çevresi değişikliğine de yer verildi. Buna göre, daha önce Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinde bulunan Çerkeş ilçesi, 15 Mayıs itibarıyla Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Kararda, değişikliğin gerekçesi olarak Çerkeş'in coğrafi konumu ile Çankırı'ya ulaşım imkanlarının daha uygun olması gösterildi.

#MALATYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
HSK’dan yeni yargı çevresi kararı: Malatya BAM’ın yetki alanı belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA