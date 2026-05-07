HSK’dan yeni yargı çevresi kararı: Malatya BAM’ın yetki alanı belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçirilmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresi netleşti. Yeni düzenleme kapsamında çeşitli bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarında değişikliğe gidildi.

MALATYA BAM'A DÖRT İL BAĞLANDI

Karara göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinde bulunan Adıyaman ve Malatya ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresindeki Elazığ ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne bağlı Tunceli, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresine dahil edildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Malatya merkezli yeni bölge adliye mahkemesinin, çevre illerdeki yargı hizmetlerinde etkinlik sağlaması hedefleniyor.

ÇERKEŞ İLÇESİ ÇANKIRI'YA BAĞLANDI

HSK kararında ayrıca Çankırı ve Karabük illerini ilgilendiren yargı çevresi değişikliğine de yer verildi. Buna göre, daha önce Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinde bulunan Çerkeş ilçesi, 15 Mayıs itibarıyla Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Kararda, değişikliğin gerekçesi olarak Çerkeş'in coğrafi konumu ile Çankırı'ya ulaşım imkanlarının daha uygun olması gösterildi.