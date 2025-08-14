Haberler Yaşam Haberleri HT SPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - St. Patrick's maçı hangi kanalda? Beşiktaş rövanş maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 13:48

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahne alan Beşiktaş, rövanş mücadelesinde İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. İlk maçın ardından avantajı elinde tutmak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde tur bileti arayacak.

Avrupa Konferans Ligi eleme turunda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, rövanş maçında St. Patrick's'i konuk ederek tur için sahaya çıkacak. Taraftarlar, kritik karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte, Beşiktaş - St. Patrick's maçı HT Spor canlı izle linki!

Beşiktaş - St. Patrick's maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

HT SPOR CANLI İZLE

Kanalın internet üzerinden takip edilen canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.htspor.com/canli-yayin

İşte, televizyonda bulabileceğiniz frekanslar:

HT SPOR NEREDEN İZLENİR? İŞTE FREKANS

Uydu Bilgileri

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

Yayıncı Platformlar

Digitürk: Kanal 75

D-Smart: Kanal 79

Tivibu: Kanal 87

Kablo TV: Kanal 227

