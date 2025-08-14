HT SPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - St. Patrick’s maçı hangi kanalda? Beşiktaş rövanş maçı canlı izle!

Avrupa Konferans Ligi eleme turunda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, rövanş maçında St. Patrick's'i konuk ederek tur için sahaya çıkacak. Taraftarlar, kritik karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte, Beşiktaş - St. Patrick's maçı HT Spor canlı izle linki!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.