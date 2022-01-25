Hud Suresi 56. Ayet - Hud Suresi 56. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Hûd Sûresi Mekke döneminde inen ve 123. ayet olan bir sûredir. Bu sure ismini içerisinde konu olan Hud peygamberden almıştır. Bu surenin başlıca konuları; tevhid inancı, peygamberlik, öldükten sonrakı yaşam ve cezalardır. Yunus sûresinde sonra gelen bu sure hem üslubu bakımından hem de içeriği bakımdan Yunus sûresine benzer.

Hud Suresi 56. Ayet

Hud Suresi 56. Ayet Okunuşu

İnnî tevekkeltu 'ala(A)llâhi rabbî verabbikum(c) mâ min dâbbetin illâ huve âḣiżun binâsiyetihâ(c) inne rabbî 'alâ sirâtin mustekîm(in)

Hud Suresi 56. Ayet Anlamı

Ben, benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz rabbimin yolu dosdoğru yoldur.

Hud Suresi 56. Ayet Tefsiri

Hud suresinin tefsiri, 53-56. ayetler arasında belirtilmiştir. Buna göre;

Hz. Hûd, kavmine gönderilmiş bir peygamber olduğunu aklî deliller ve getirdiği mûcizelerle anlattı. Kur'an-ı Kerîm bu mûcizelerin ne olduğunu bildirmemiş olmakla birlikte Hûd'un getirdiği mûcizeleri kavminin inkâr ettiğini haber vermektedir (bk. âyet 59). Kavmi onun getirdiği mûcizelere ve kullandığı aklî delillere değer vermedi ve çağrısını reddetti. Ayrıca Hûd'u küçümsediklerinden dolayı onun sözüne bakarak ilâhlarından vazgeçmeyeceklerini ve ona iman etmeyeceklerini bildirdiler. "Tanrılarımızdan biri senin aklını almış!" diyerek Hûd'un, tanrılarına dil uzatmasından dolayı onlardan biri tarafından çarpıldığını, bu sebeple delirmiş olabileceğini ileri sürdüler. Putperestlerin bu saygısız ve inatçı davranışları karşısında Hûd kendisinin hak peygamber olduğuna dair yüce Allah'ı şahit tuttuğu gibi topluluğun şirkinden uzak olduğu konusunda da doğrudan onları şahit gösterdi. Tanrılarının aklını almış olması iddiasına karşılık da hepsine meydan okuyarak bu iddiayı çürüttü. Çünkü Hûd Allah'a tevekkül edip O'na teslim olmuştu. O'nun adaletine güveniyor, neylerse güzel eyleyeceğine inanıyordu.

56. âyet evrende ne kadar canlı varsa hepsinin Allah'ın emrinde ve kontrolünde bulunduğunu, O'nun kudret ve iradesinin bütün varlıklar üzerinde mutlak ve kesin olarak müessir olduğunu ifade eder. Hûd bu sözüyle Allah'ın izni olmadan kendisine kimsenin tuzak kurup kötülük yapamayacağına inancının tam olduğunu vurgulamak istemiştir. "Şüphesiz rabbimin yolu dosdoğru yoldur" diye çevirdiğimiz kısmın tam karşılığı "Şüphesiz rabbim dosdoğru yol üzerindedir" şeklindedir. Allah'ın yolunun dosdoğru yol olmasından maksat, O'nun hüküm ve tasarruflarının tamamen doğru, adalete uygun olması, zulüm, hata ve yanlışlıktan uzak bulunmasıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 179