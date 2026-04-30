Hukuk öğrencisi komşusunu katletti

Beykoz'da hukuk fakültesi öğrencisi ve vücut geliştirme yapan Murat Kaan Günaydın, sucuyla çıkan tartışmada araya giren üst kat komşusunu öldürdü. Beykoz Kavacık Mahallesi'nde 24 Nisan'da yaşanan olayda apartmana gelen sucu ile Murat Kaan Günaydın tartışmaya başladı.

Tarafları ayırmak istediği öne sürülen üst komşusu Alican Tekin'in, Murat Kaan Günaydın tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Tekin hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı evinde otururken gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.