Hukuk öğrencisi komşusunu katletti
Giriş Tarihi: 30.04.2026

Hukuk öğrencisi komşusunu katletti

MUSTAFA BAKIRHAN
Hukuk öğrencisi komşusunu katletti
Beykoz'da hukuk fakültesi öğrencisi ve vücut geliştirme yapan Murat Kaan Günaydın, sucuyla çıkan tartışmada araya giren üst kat komşusunu öldürdü. Beykoz Kavacık Mahallesi'nde 24 Nisan'da yaşanan olayda apartmana gelen sucu ile Murat Kaan Günaydın tartışmaya başladı.

Tarafları ayırmak istediği öne sürülen üst komşusu Alican Tekin'in, Murat Kaan Günaydın tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Tekin hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı evinde otururken gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#BEYKOZ

Hukuk öğrencisi komşusunu katletti
