Hükümet Kadın 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Hükümet kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu BKM ve Necati Akpınar imzalı film bu akşam yeniden seyircisiyle buluşup hasrete son verecek. Filmin başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Hükümet Kadın filminin konusu ne? nerede ve ne zaman çekildi? İşte, Hükümet Kadın filmiyle ilgili önemli detaylar…

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 1 ve 2 kendi hikayesini anlatıldığı Midyat köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NE?

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.