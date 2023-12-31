Hükümlü ile Tutuklu Farkı Nedir? Hükümlü ve Tutuklu Arasındaki Farklar Neler?

Hukuk derslerinde öncelikle karşınıza çıkacak terimlerin başında hükümlü ve tutuklu kelimeleri gelir. İki terim arasındaki fark bilindiğinde, bazı karmaşık konuların anlaşılması da daha kolay olacaktır. Bu iki kavramın ne olduğunu bilenlerin başında hukuk insanları gelir. Mahkeme ile içli dışlı olanlar da bu iki terim hakkında bilgiye sahiptir. Hükümlü ile tutuklu farkı nedir sorusunun yanında hükümlü ve tutuklu arasındaki farklar neler sorusuna da cevap aranmalıdır.

Hükümlü ile Tutuklu Farkı Nedir?

Hükümlü ve tutuklu kavramları birbirine karıştırılan terimlerin başında gelir. Mahkeme terimlerine yabancı olan kişiler bu iki terimin aynı anlama geldiğini düşünebilirler. Oysa iki terim arasında önemli farklılıklar vardır. Hükümlü, yargılama sonunda mahkûm olmuş ve ceza almış bir kişiyi ifade etmek için kullanılır. Yani bir yargılama yapılmış, mahkeme kararını vermiş ve kişi mahkûm olmuştur.

Tutuklu, yargılanan kişinin yargılanmasına devam edildiğini ve yargılama sonunda kişinin ceza alıp almayacağının belli olmadığını ifade eder. Kısaca tutukluluk halinde mahkeme devam ediyor, hükümlülük halinde ise mahkeme sonlanmıştır.

Hükümlü ve Tutuklu Arasındaki Farklar Neler?

Tutuklu olan mahkûmun, bir sonraki mahkemeye kadar tutukluğu devam eder. Hükümlü olan kişinin ise cezası tamamlanmadı ise cezanın Yargıtay tarafından onaylanmasını müteakip tekrar cezaevine girmesi söz konusu olabilir. İki kavram arasındaki farkı bilmeniz, hukuk terimlerini daha kolay anlamanız açısından önemlidir.