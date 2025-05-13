Hükümlü ve tutuklular istihdama kazandırılıyor

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında "Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, hükümlü ve yükümlülerin tahliye sonrası hayata uyumlarını kolaylaştıracak, İstihdam süreçlerine katkı sağlayacak, hükümlü ve yükümlüleri topluma üretken bireyler olarak yeniden kazandıracak çalışmalar yürütülecek.

Toplumsal barışa, ekonomik üretime ve sosyal dokunun onarılmasına önemli katkı sağlayacak protokolün hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.