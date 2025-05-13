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Giriş Tarihi: 13.5.2025 17:33 Son Güncelleme: 13.5.2025 17:34

Hükümlü ve tutuklular istihdama kazandırılıyor

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Hükümlü ve yükümlüler istihdama kazandırılması için iş birliği protokolü imzalandı. Toplumsal barışa, ekonomik üretime ve sosyal dokunun onarılmasına önemli katkı sağlayacak protokolün hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Hükümlü ve tutuklular istihdama kazandırılıyor

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında "Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, hükümlü ve yükümlülerin tahliye sonrası hayata uyumlarını kolaylaştıracak, İstihdam süreçlerine katkı sağlayacak, hükümlü ve yükümlüleri topluma üretken bireyler olarak yeniden kazandıracak çalışmalar yürütülecek.

Toplumsal barışa, ekonomik üretime ve sosyal dokunun onarılmasına önemli katkı sağlayacak protokolün hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Hükümlü ve tutuklular istihdama kazandırılıyor
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