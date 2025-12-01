Hükümlüleri taşıyan araç kazaya karıştı! 12’si hükümlü 23 yaralı

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Amasya Valisi Önder Bakan'da kaza alanında incelemelerde bulundu. Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle Amasya-Samsun karayolu, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.