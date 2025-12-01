Haberler Yaşam Haberleri Hükümlüleri taşıyan araç kazaya karıştı! 12’si hükümlü 23 yaralı
Giriş Tarihi: 1.12.2025 23:03 Son Güncelleme: 1.12.2025 23:05

Hükümlüleri taşıyan araç kazaya karıştı! 12’si hükümlü 23 yaralı

Amasya’da hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının da yer aldığı zincirleme trafik kazasında 12’si hükümlü, 9’u jandarma, 2’si sürücü 23 kişi yaralandı.

SERKAN ATICI Yaşam
Hükümlüleri taşıyan araç kazaya karıştı! 12’si hükümlü 23 yaralı

İstanbul'dan yurdun çeşitli noktalarında hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracı, Amasya'nın Merzifon ilçesinde zincirleme kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı kazada, cezaevi nakil aracı, otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle cezaevi nakil aracında bulunan 12 hükümlü, 9 jandarma personeli, 2 cezaevi nakil aracı sürücüsü olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Amasya Valisi Önder Bakan'da kaza alanında incelemelerde bulundu. Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle Amasya-Samsun karayolu, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan'da kaza alanında incelemelerde bulundu.

Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle Amasya-Samsun karayolu, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hükümlüleri taşıyan araç kazaya karıştı! 12’si hükümlü 23 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz