Hükümlüleri taşıyan araç kazaya karıştı! 12’si hükümlü 23 yaralı

İstanbul'dan yurdun çeşitli noktalarında hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracı, Amasya'nın Merzifon ilçesinde zincirleme kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı kazada, cezaevi nakil aracı, otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle cezaevi nakil aracında bulunan 12 hükümlü, 9 jandarma personeli, 2 cezaevi nakil aracı sürücüsü olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Amasya Valisi Önder Bakan'da kaza alanında incelemelerde bulundu. Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle Amasya-Samsun karayolu, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.