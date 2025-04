Hulusi Belgü: "Şampiyonluk şansımız Galatasaray'ın üstünde"

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivas'ta havanın çok soğuk olduğunu belirten Hulusi Belgü, "Ben de Sivaslıyım. Esasında Sivas doğumluyum. Tabi kalbimize Fenerbahçe aşkı var. O bambaşka bir şey. Hepiniz biliyorsunuz. Burada hakikaten bu soğuk havada mücadele eden her iki takımın sporcularına teşekkür etmemiz lazım. Gerçekten canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Son iki maçta 1-0 geriye düştüğümüz Trabzon maçında da 4-1 galip gelmeyi bildik. Bu da çok zor bir deplasmandı. Bence Sivasspor canıyla, başıyla oynadı. Bu 3-1'lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz. Taraftarımızdan beklentimiz hepsi çok net bir şekilde gördü. Fenerbahçe elinden geldiği her şeyi yapıyor. Mücadeleye devam ediyor. 11 puan geriden biz geldik. 3 puan kaldı aramızda artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki kalan 7 maçta biz galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımında puan kaybetmesini bekleyeceğiz, inşallah taraftarımızı, bizim istediğimiz gibi olur. Futbolcumuzla, yönetimimizle taraftarımızla, kenetlenip hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"AYNI SAAT FEDERASYONUN TAKDİRİ"

Galatasaray'ın Samsun maçı ve hakemlerle ilgili soru üzerine Belgü, "Samsunspor maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesaplarını yaparken Samsunspor'un Samsun'da puan kaybedeceğini hesaplamadık. Galatasaray'ın bunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. VAR geldikten sonra nelerin değiştiğini hepiniz gördünüz. Yabancı VAR geldikten sonra öyle tahmin ediyorum ki bu düzen bir şekilde devam edecek. Yabancı VAR ile daha iyi sonuçlar alındığını, daha adil sonuçlar alındığını hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hulusi Belgü, iki takımın maçlarının aynı saatte oynaması ile ilgili de, "Açıkçası tabi aynı saatte oynamak olabilir. Aynı gün, aynı saat federasyonun takdiridir. Biz saygıyla karşılarız" diye konuştu.

"TRABZON MAÇI ZOR BİR MAÇ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Galatasaray'ın hangi maçlarda puan kaybedeceğini düşündüğü sorusu üzerine Belgü, "Trabzon maçı zor bir maç gibi gözüküyor. Ben Trabzonspor'un elinden geleni yapacağını düşünüyorum ama, diğer maçları takım ismi vermek doğru olmaz. Çok net bir şekilde Samsunspor maçında nasıl bir futbol oynadığını hepimiz gördük" dedi.

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarıyla ilgili de konuşan Belgü, "'Bir takım önce mağlup olarak gidiyor, ikinci yarıda da dört tane gol atıyor' dedi. Bizim iddiayla, şeyle herhangi bir alakamız yok. O alakası olanlar böyle şeyleri yakından takip ediyorlar, tahmin ediyorum. Ondan dolayı böyle bir açıklama yapmıştır" diye konuştu.

"TEK BEKLENTİMİZ TARAFTARIMIZIN BÜTÜNLEŞMESİ"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının sorulması üzerine ise Belgü, "Ben şampiyonluk şansımızın Galatasaray'ın üstünde olduğunu düşünüyorum. Doğru, onlar öndeler. Puan kaybetmelerini bekliyoruz. Ama biz inandık. Taraftarımızdan da ricam şu. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçeli futbolculara, yönetime inansınlar, güvensinler. Her zaman bizim arkamızda itici güç oldular. Bizim arkamızda taraftarımız olduğu zaman her zaman, her şeyin üstesinden geleceğimize çok net bir şekilde inanıyoruz. Tek beklentimiz tarafımızın bizimle, takımımızla bütünleşmesi" ifadelerini kullandı.