Hulusi Kentmen Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Hulusi Kentmen Filmleri Listesi

Hulusi Kentmen filmleri içerisinde birçok farklı yapımdan bahsedilebilir. Sayısız filmde rol alan ünlü oyuncu başarılı bir sinema kariyerine sahiptir. Bu bakımdan Hulusi Kentmen en iyi filmleri hakkında birçok bilgiden bahsedilebilir. En çok izlenen Hulusi Kentmen filmleri ünlü birçok ismin de yer aldığı filmlerdir. Bu nedenle en çok izlenen, en iyi Hulusi Kentmen filmlerini tüm ayrıntıları ile araştırdık ve sizler için paylaştık.

Hulusi Kentmen Filmleri

Sinema dünyasında oldukça başarılı işler yapan Hulusi Kentmen birçok filmde rol almıştır. Bulgaristan'ın Tırnova kentinde dünyaya gelen sanatçı 1912 doğumludur. İnatçı ve sert görünümlü bir duruşa sahip olsa da içten içe şevkat dolu rolleri ile Türk Sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Çoğunlukla zengin bir fabrikatörü canlandırmıştır. Bunun yanında babacan bir polisi, eğlenceli bir dedeyi bazen de inatçı bir yaşlı babayı canlandırdığı rolleri olmuştur.

Hulusi Kentmen'in En İyi Filmleri

Hulusi Kentmen'in en iyi filmleri arasında birçok filmden bahsetmek mümkündür. Sevilen ve oldukça iyi bilinen filmleri arasında şunları saymak mümkün olur:

1.Tatlı Dillim

En sevilen filmlerinden birisi Tatlı Dillim filmidir. Başrollerde Tarık Akan ve Filiz Akın yer almıştır. Çapkın ve hovarda bir basketbol oyuncusunun zengin babasını canlandırır. Tarık Akan bir köye kampa gitmişlerdir. Burada gördüğü güzel köy öğretmenine aşık olur. Ancak olaylar karışınca baba olarak araya girme gereği duyar.

2.Yalancı Yarim

Hulusi Kentmen'in rol aldığı filmlerden birisi de Yalancı Yarim filmidir. Bu filmde Emel Sayın ve Tarık Akan da yer almıştır. Zengin çocuk fakir kız öyküsünde Hulusi Kentmen yine zengin ve varlıklı bir iş adamı rolündedir.

3.Salak Milyoner

Hulusi Kentmen'i babacan polis rollerinde görebileceğiniz bir filmdir. Filmde aynı zamanda Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Metin Akpınar gibi dev isimler de yer almıştır. Filmde köyden şehre gelen 4 kardeşin maceraları anlatılmaktadır.

4.Uyanık Kardeşler

Uyanık Kardeşler filminde otoriter bir baba rolünde oynayan Hulusi Kentmen Kadir İnanır ve Müjdat Gezen ile birlikte rol almıştır. Filmde fabrikatör babalarından gizli saklı iş çeviren iki kardeşin hikayesi anlatılmaktadır.

5.Ah Nerede

Otoriter bir baba rolü ile yine ekranlara gelen ünlü oyuncu bu filmde üç oğlunu şehir dışına okumaları için göndermiştir. Biri siyasi hareketlere katılırken biri kumarda birisi de kadınların arkasında zaman geçirir. Bunun üzerine babaları olarak üzerlerinde otorite kurmak ister.

6.Baba Bizi Eversene

En sevilen Hulusi Kentmen filmlerinden biridir. Başrollerde ise Barış Manço'yu görebilirsiniz. Filmde dönemin en çılgın rock sanatçısını canlandırır. Aynı zamanda Hulusi Kentmen de kendisinden haz etmeyen bir patronu canlandırır.

7.Meraklı Köfteci

Kemal Sunal ve Gölgen Bengü'nün de yer aldığı filmdir. Bu filmde Hulusi Kentmen ise kız tarafından kaçarak saklanmak zorunda olan çifti koruyan babacan birini canlandırır. Aynı zamanda bu filmde oldukça iyi bir polis komiseri rolünü canlandırmıştır.

8.Kezban Paris'te

Kezban Paris'te filminde Hülya Koçyiğit ve İzzet Günay başrollerde yer almıştır. Hulusi Kentmen de bu filmde baba yerine dedeyi canlandırmıştır. Sert ve otoriter tavırları ile öne çıkar. Ancak torunun eşini tanıdıkça otoriterliği bir kenara bırakarak işbirlikçi bir dedeye dönüşür.

9.Kınalı Yapıncak

Kınalı Yapıncak filminde Engin Çağları ve Hülya Koçyiğit'i başrollerde görmek mümkün olur. Hulusi Kentmen huysuz ve hasta bir aile büyüğünü canlandırmaktadır. Kendisine bakan Hülya Koçyiğit'e hayatı dar etse de öldükten sonra tüm mirasını ona bırakır.

10.Yumurcak

Türk Sinemasında hem çocukların hem de yetişkinlerin severek izlediği filmlerdendir. İlker İnanoğlu, Kartal Tibet, Filiz Akın da filmde yer alan oyuncular arasında yer alır. Hulusi Kentmen ise son derece eğlenceli bir dedeyi canlandırır.