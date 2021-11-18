Hüma İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Hüma Ne Demek?

Ülkemizde nadir duyulan isimlerden birisidir. Erkek bebeğinin hayata gözlerini açması için sabırsızlanan ve geri sayıma başlayan anne ve babalar bu isim hakkında ayrıntılı tüm bilgilere göz atabilecekler. Özellikle bebeğine daha önce duyulmamış ve farklı bir isim vermek isteyenlerin oda noktası olan Hüma isminin anlamı nedir sorusunun yanıtına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hüma Kur'an'da geçiyor? Hüma isminin anlamı ne demek, ne anlama geliyor?

HÜMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hüma, Arapça kökenli bir sözcüktür. Türk toplumunda nadir duyulan isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin farklı olması, telaffuzunun kolay olması ve kulağa hoş gelmesi tercih edilmesindeki en önemli etkenlerdendir. Bebeğine bu ismi koymak isteyenler son kararı ise taşıdığı anlamı öğrenerek vermektedir.



Hüma isminin sözlük anlamı şöyle;



Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşudur. Hüma ismi saadet, devlet kuşu ve mutluluk anlamlarını taşımaktadır.



HÜMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hüma isminin cinsiyeti: Erkek

Hüma isminin rengi: Mavi

Hüma isminin kökeni: Arapça

HÜMA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan ve Türk toplumunda kullanılan erkek isimlerinden birisi olan Hüma ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır.