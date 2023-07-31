Hünkâr Köşkü Müzesi Nerede? Hünkâr Köşkü Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Günümüzde eski dönemlerden kalan pek çok tarihi bina restore edilmiş, müze olarak hizmet vermektedir. Hünkar Köşkü Müzesi de tam da bahsi geçen tarihi mekanlardan birisidir. Yapıldığı dönem birçok devlet insanının ve önemli şahısların konakladığı Hünkar Köşkü uzun yıllardır müze olarak ziyaretçilerine kapısını açmıştır. Eğer siz de tarihin yanında dönemin en güzel mimarilerinden birini de gözler önüne seren Hünkar Köşkü Müzesi nerede, nasıl gidilir merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Hünkar Köşkü Müzesi Nerede?

Hünkar Köşkü Müzesi Bursa şehrimizin Yıldırım ilçesinde yer almaktadır. Hünkar Köşkü 1844 senesinde dönemin Osmanlı padişahı Abdülmecid Han tarafından av köşkü olarak kullanılmak üzere inşa ettirilmiştir. Abdülmecid Han'dan sonra gelen bazı padişahlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Bursa ziyaretlerinde konaklama için tercih edilmiştir. İçerisinde o dönemin Osmanlı ve Fransız dekorasyonun en güzel örneklerinin bulunduğu Hünkar Köşkü 2003 yılından beri müze olarak hizmet vermektedir. Köşkün bahçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir restoran yer almaktadır, ziyaretçiler hem müzeyi gezip hem de sevdikleriyle keyifle vakit geçirme imkanı bulabilmektedir.

Hünkar Köşkü Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Hünkar Köşkü Müzesine gidebilmek için pek çok alternatif bulunmaktadır. Müze hem toplu taşıma hem de özel araçla ulaşmanın mümkün olduğu bir bölgede yer almaktadır. Özel araç tercih edenler Yıldırım ilçesine vardıktan sonra Eşrefliler Caddesine çıkıp sonra da Köşk Caddesi üzerinden devam ederek Hünkar Köşkü Müzesine ulaşabilirler.

Toplu taşıma ile gitmek isteyenler ise 9D, 9A, 37, 3C, G4, B4 35G ve B38 numaralı belediye otobüsleri ile Hünkar Köşkü Müzesi yakınlarındaki duraklarda inebilirler.

Hünkar Köşkü Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri

Hünkar Köşkünde hem müze hem de restoran bölümü mevcuttur. Köşkün müze kısmı pazartesi günleri hariç diğer tüm günler ve 09.30-17-30 saatleri arasında ziyaretçiye açıktır. Restoran kısmı ise yine pazartesi günleri dışında 08.00-23.00 saatleri arasında hizmete açıktır. Hünkar Köşkü Müzesine giriş ücretsizdir.