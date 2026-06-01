Hurdalık deposunda çıkan yangın, 3 binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı

Giriş Tarihi: 1.06.2026 10:28

İstanbul Esenler’de içerisinde iplik ve hurdalık eşya bulunan depoda yangın çıktı. Yükselen alevler, deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Esenler Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan ve iplik rulosu ve hurdalık eşya bulunan depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın büyürken alevler, deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol atlına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda ve üç binanın dış cephesi ile çatısında maddi hasar oluştu.

