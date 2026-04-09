Hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti

Korkunç kaza 8 Nisan akşam saatlerinde Kumluca- Finike yolu Hasyurt Mahallesi'ndeki TIR parkı önünde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Hacı Ü'nün kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken can pazarı yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin arka kısmında oturan Ahmet Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Demir, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlarda bulunan diğer şahıslardan Mikail Tunç (21), Süleyman Ünver (46), Ferit Şahin (24), Mehmet Can Öztürk (16) ve Eray Karademir (23) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

CENAZESİ SİLİFKE'YE GÖNDERİLDİ

Ahmet Demir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardında yakınlarına teslim edildi. Cenaze havayolu ile toprağa verilmek üzere Mersin'in Silfke ilçesine götürüldü. Cenaze'nin alınışı sırasında Demir'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza le ilgili soruşturma sürüyor.