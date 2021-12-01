Hurmaya dikkat!

Cennet hurması, zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içeren, bol lifi sayesinde sindirimi kolay. Ancak bir kaç taneden fazla yendiğinde, uzun lifleri midede taşlaşarak gıda artığına dönüşebiliyor
Of Devlet Hastanesi Başhekimi, genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Şaban Uysal, halk arasında "cennet hurması" adıyla da bilinen Trabzon hurmasının adeta enerji ve vitamin deposu bir kış meyvesi olduğunu söyledi. Tezgahlarda kasım ve aralıkta bolca görülen hurmanın A, B, B1, B2, B3 ve C vitaminleri, çinko, demir ve kalsiyum gibi çeşitli mineralleri içerdiğini belirten Uysal, doğal şekerleri de barındırdığını aktardı. Uysal, bu meyvenin antioksidan maddelere sahip olduğuna işaret ederek, özellikle içeriğindeki beta karotenin görme üzerine çok olumlu etkileri olduğunu anlattı. Bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olan beta karotenin saç sağlığı açısından faydasına dikkati çeken Uysal, meyvenin tokluk hissinden dolayı kilo verme amaçlı da kullanıldığını dile getirdi. Trabzon hurmasının "azı karar, çoğu zarar" mantığı ile tüketilmesini öneren Uysal, çok fazla tüketilmesinin çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yaklaşık 3 yıl önce, bir seferde çok fazla Trabzon hurması tüketen kişinin çeşitli şikayetlerle kendilerine başvurduğunu anlatan Uysal, şöyle devam etti: "Bahçesinden tek seferde 1,5 kilogram kadar meyve yiyen 30 yaşlarındaki hastamız, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Tetkiklerin ardından ameliyatla midesinden 450 gram kadar iki parça taşlaşmış gıda artığı çıkarttık. Literatürde çok nadir bu tip vakalar oluşabilmektedir. O yüzden çok fazla tüketilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz." AA
YALOVA DA HURMA ÜRETİMİNDE İDDİALI
TÜRKIYE'NIN kivi üretiminde liderliğini sürdüren Yalova, alternatif ürün olarak yetiştirilen cennet hurmasında da adından söz ettirmeye başladı. Katma değeri yüksek bir ürün olan hurmanın üretim sahası ve rekoltesi geçen yıla göre artış gösterdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova'da kiviyle beraber cennet hurmasının da hasadının yapıldığını söyledi. Türkiye'de 40 bin dekarı aşkın alanda yıllık 60 bin ton civarında hurma üretildiğini belirten Parıldar, Yalova'da çiftçiler tarafından bu meyvenin son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlandığını aktardı. AA