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Giriş Tarihi: 10.5.2023 18:59 Son Güncelleme: 10.5.2023 19:26

Hüseyin amcadan Togg'a tam not

Cumhur  İttifakı'nın İstanbul mitingine katılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülü görüşme gerçekleştirdiği 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'ı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır evinde ziyaret etti. Almanya'da Mercedes fabrikasında çalışan Hüseyin Bayraktar, Togg'a tam not verdi. Bayraktar, "Güzel, demek ki bizde de oluyormuş. Zaten bize yaptırmadılar, Avrupa'nın hizmetçisi olalım, Avrupa'nın kölesi olalım. Olay buydu yani. Böyle diyordum yani, 'onlar bizden akıllı da değiller yani diyerek Togg'u beğendiğini dile getirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hüseyin amcadan Togg’a tam not

Cumhur İttifakı'nın pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü görüşme gerçekleştirdiği 85 yaşında ki Hüseyin Bayraktar'ı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler'de ki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini baş ucunda bulunduran Hüseyin Bayraktar, Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile sohbet etti. Hakan Bahadır'ın "Ne oldu amca, hamdolsun mitinge gittin. Ne yaptılar, yolları mı kapattılar, merdivenleri mi kapattılar? Nasıl gittin? " Sorusuna, "Yolları kapayan olmadı, metroyla gittim. Yürüyen merdiven çalışmıyordu, merdivenden aşağı yürüyerek indim, oradan ki yürüyen merdivenden de yürüyerek çıktım." dedi. Başkan Bahadır'ın "Seni çekmişler, bu amca bir genç gibi nasıl merdivenleri çıkıyor diye" sözleri üzerine Hüseyin Bayraktar, "Ben farkında değilim, bir genç koluma girdi, Allah razı olsun." diyerek yanıtladı. Kısa süren sohbetin ardından Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Amca seni yeni arabamız Togg'la gezdirelim" dedi.

"DEMEK Kİ BİZDE DE OLUYORMUŞ"

Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Hüseyin Bayraktar Bahçelievler'de bulunan Hasan Doğan Spor Kompleksinin otoparkında Bahçelievler Belediyesi envanterine yeni eklenen Togg ile tur attılar. Togg hakkında ki düşüncelerini dile getiren Hüseyin Bayraktar, "Güzel, demek ki bizde de oluyormuş. Zaten bize yaptırmadılar, Avrupa'nın hizmetçisi olalım, Avrupa'nın kölesi olalım. Olay buydu yani. Böyle diyordum yani, 'onlar bizden akıllı da değiller yan" şeklinde konuştu

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Hüseyin amcadan Togg'a tam not
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