Hüseyin dede 102 yaşına pasta keserek girdi

Ordu'da 4 çocuk babası Hüseyin Aydoğan, 102 yaşına doğum günü pastası keserek girdi. Perşembe ilçesi Boğazcık Mahallesi'nde oturan Hüseyin Aydoğan'ın 102'nci yaş günü için çocukları ve torunları sürpriz kutlama yaptı. Aydoğan, mahalle sakinlerinin de katıldığı doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. Kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür eden Hüseyin Aydoğan, çok mutlu olduğunu söyledi. Küçük yaşta evlenen ve 16 yaşında henüz eğitim hayatı bitmeden ilk çocuğu dünyaya gelen Hüseyin Aydoğan'ın 2 kızı ve 2 oğlu bulunuyor. Eşi yaklaşık 30 yıl önce vefat eden Aydoğan'ın 11 torunu ve torunlarının da 12 çocuğu bulunuyor. Aydoğan, "Hamdolsun Cenab-ı Allah bu günleri gösterdi. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben sağlığımdan çok memnunum, şükürler olsun hiçbir şikâyetim yok, sıhhatim gençlik gibi devam ediyor. Küçüklükten bu yana her işimi kendim yaparım" diye konuştu.