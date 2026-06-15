Husumetli aileler arasında bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 5 yaralı

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Şut ve Kaya aileleri 3 ay önce kavga etti. Bu kavgada nedeniyle iki aile arasında husumet oluştu. Sabah saatlerinde sokak üzerinde karşılaşan aile üyelerinin sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İlham Şut (48) bıçakla, Ersin Şut (36), Nimet Şut (37) ile karşı aileden Şakir Kaya (37) ve Hikmet Kaya (40) darp edilmeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan İlham Şut'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bıçağı kullanan Fesih Kaya (45) ise polis tarafından gözaltına alındı.