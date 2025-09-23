Haberler Yaşam Haberleri Husumetli pazarcılar sopa ve kepçeyle birbirlerine girdiler: 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 23.9.2025 17:51

Burdur'da aralarında husumet bulunan Selahattin C. ile Hayrullah Ş. arasında tartışma çıktı. Ksıa süre içerisinde kavga dönüşen olayda, taraflar birbirlerine sopa ve kepçelerle saldırdı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Husumetli pazarcılar sopa ve kepçeyle birbirlerine girdiler: 2 yaralı!

Olay, öğle saatlerinde Burdur Peynir Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri meselesinden aralarında önceden husumet bulunan Selahattin C. ile Hayrullah Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine ikili birbirini sopa ve kepçeyle yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

