Husumetli taraflar arasındaki kavga kanlı bitti: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:33

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. O.E. (31) isimli şahıs, tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açarak Gazi Karaca’yı (48) öldürdü, Fikret T.’yi (64) ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Mehmet Kocakaya Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan O.E. ile Gazi Karaca evde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında O.E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Karaca ve evde bulunan Fikret T.'ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sol bacağından yaralanan Fikret T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaca'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından kaçan O.E.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

