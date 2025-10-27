Husumetli taraflar arasındaki kavga kanlı bitti: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı!

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sol bacağından yaralanan Fikret T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaca'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından kaçan O.E.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.